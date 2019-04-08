"العدالة والتنمية": 6% فقط من الأصوات أُعيد فرزها وحصلنا على 5 آلاف صوت إضافي

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان ياووز إن الأخبار التي يروجها حزب الشعب الجمهوري حول انتهاء إعادة فرز 93% من الأصوات، أخبار لا تعكس الحقيقة مؤكداً أن الأصوات التي تم إعادة فرزها حتى الآن لا تتجاوز الـ6%.

وأضاف ياووز في تصريحات، اليوم الاثنين، أن حزبه حصل على أكثر من 5 آلاف صوت إضافي فقط من الأصوات الباطلة التي أعيد فرزها حتى الآن.

وتابع ياووز "لم ولن نقدم على أي خطوة غير قانونية، وسندافع عن حقنا القانوني حتى النهاية".

وشدد ياووز على أن غاية الحزب هي تسجيل أصوات الناخبين كما تم الإدلاء بها من قبل المواطنين وتدوينها في السجلات كما هي دون زيادة أو نقصان.

وأكد أن وظيفة حزب العدالة والتنتمية هي الحفاظ على كل صوت من أصوات الناخبين حتى النهاية.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم المعارضة في مدينة إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طلب حزب العدالة والتنمية، لاحقا إعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات منظّمة في عملية فرز الأصوات".