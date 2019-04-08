مسؤول تركي:على الاتحاد الأوروبي محاربة "بي كا كا" الإرهابية بفعالية أكبر

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايمقجي، الاثنين، إن على الاتحاد الأوروبي محاربة منظمة "بي كا كا" الإرهابية بفعالية أكبر، وعدم الاكتفاء بإعلانها منظمة إرهابية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها قايمقجي، في افتتاح الجلسة الـ 38 للجنة الاستشارات التركية الأوروبية المشتركة، المنعقدة في العاصمة بروكسل.

وأوضح قايمقجي أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تنظم "أنشطتها وحملاتها" في بعض الدول الأوروبية، بكل حرية، مؤكداً ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين بلاده والاتحاد، في محاربة هذه المنظمة الإرهابية على غرار محاربة "داعش".

من جهة أخرى، أشار قايمقجي إلى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يعد هدفا استراتيجيا لتركيا، وسيبقى كذلك في المستقبل.

واعتبر دعوة البرلمان الأوروبي لتعليق مفاوضات الانضمام، في وقت سابق، خطأً كبيراً، ورسالة خاطئة إلى تركيا.

وذكر أن توقف المفاوضات بين الجانبين حول تحديث الاتفاق الجمركي جاء لأسباب سياسية، وسيتم إحياؤها في الفترة المقبلة.

وأفاد بأن تحديث الاتفاق وإلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، إستراتيجية رابحة للطرفين، حسب تعبيره.

وفيما يخص تنظيم "غولن" الإرهابي، أكد المسؤول التركي أن التدابير التي اتخذتها بلاده لمحاربة التنظيم تتوافق مع الاتفاقيات والقوانين الأوروبية.

وبين أن التنظيم يندرج في إطار جيل جديد من التنظيمات الإرهابية.