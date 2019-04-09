أردوغان يستقبل الرئيس البوليفي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، نظيره البوليفي "خوان ايفو موراليس أيما"، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الضيف في ساحة المجمع الرئاسي، وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبًا بالرئيس الضيف، ثم استعرض الزعيمان حرس الشرف.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد اجتماع ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وحضر المراسم من الجانب التركي، وزيرا الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والتربية ضياء سلجوق، إضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن.

وتعتبر زيارة مواليس أيما إلى تركيا هي الأولى من نوعها لرئيس بوليفي، بحسب ما أفادت به دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.