وزير الداخلية التركي: حيدنا 13 قيادياً بارزاً بالمنظمات الإرهابية منذ بداية العام

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إنه تم منذ بداية العام الحالي تحييد 13 قياديا بارزا في منظمات إرهابية، و259 منذ عام 2017.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه أسر الشهداء في العاصمة أنقرة، أكد فيها أنهم بذلوا جهودًا كبيرة فيما يتعلق بالمسائل الأمنية انطلاقًا من أمن الحدود البرية إلى البحرية، ومكافحة كافة أشكال التهريب والإرهاب والمخدرات والجرائم المنظمة والسيبرانية.

وشدد على أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وصل إلى نقطة النهاية وبقي نحو 700 إرهابي مسلح منه في الجبال.

وأضاف: "وجهنا ضربات قاصمة للمنظمات الإرهابية وخاصة قياداتها، حيث لم يبق أي من قيادات تنظيم "د ه ك ب- ج" داخل تركيا".

وأردف: "ومن بداية العام فقط، حيدنا 13 قياديًا من المنظمات الإرهابية، و259 قياديًا منذ عام 2017، كما بلغ عدد المنضمين إليها منذ بداية السنة وحتى اليوم 26، فيما سلم 66 إرهابيًا أنفسهم للسلطات، ووصل عدد إرهابيي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم منذ 2017 إلى 3 آلاف و528 إرهابيًا".