اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة الانتخابات المحلية بمدينة شمال شرقي البلاد

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات المحلية في قضاء "يوسف إيلي" التابع لولاية أرتوين شمال شرقي البلاد.

وجاء إلغاء نتائج الانتخابات بسبب طعن قدمه حزب الشعب الجمهوري المعارض، إثر فوز مرشح حزب العدالة والتنمية بفارق صوت واحد، بعد أن كان الفارق 3 أصوات.

وعقب إعادة فرز الأصوات من قبل اللجنة العليا للانتخابات، تبين وجود صوتين لشخصين لايحق لهما التصويت، ليتراجع الفارق إلى صوت واحد.

وقررت اللجنة إعادة الانتخابات في المدينة بتاريخ 2 يونيو/حزيران القادم.

جدير بالذكر، أن مرشح حزب العدالة والتنمية أيوب آيتكين، فاز بفارق صوت واحد عن مرشح حزب الشعب الجمهوري باريش دميرجي، خلال الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار المنصرم