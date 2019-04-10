تشاوش أوغلو: من العبث التشكيك في عضوية تركيا في حلف الناتو بسبب صفقة إس-400

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يوم الأربعاء، إنه من العبث التشكيك في عضوية تركيا في حلف الناتو بسبب صفقة S-400 مع موسكو، وخاصة عندما يكون لدى بعض دول الناتو صواريخ S-300 روسية وهذا لا يتعارض مع عضويتها، ولا يفترض أن يثير مخاوف بشأن اتفاق أنقرة مع موسكو.

وفي مقابلة حصرية مع قناة NTV، أكد تشاوش أوغلو أن أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية الصنع لن تتعارض مع أنظمة الناتو.

وقال أيضا إن تركيا لم تتلق ردا إيجابيا من واشنطن بشأن اقتراحها تشكيل مجموعة عمل مشتركة للنظر في شراء أنقرة المخطط لأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز S-400 ووضع أي مخاوف بشأن عدم التوافق أو الأمن.

وحذر تشاوش أوغلو من أن تركيا قد تشتري المزيد من منظومة S-400 أو أنظمة أخرى إذا رفضت الولايات المتحدة بيعها أنظمة باتريوت، كما سيتعين على أنقرة تلبية احتياجاتها الدفاعية في أماكن أخرى والبحث عن بدائل إذا لم تتسلم طائرات من طراز F-35.