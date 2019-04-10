دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تفوز بأول جائزة دولية

أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن فوز مشروع "CİMER"، بجائزة "Wsis prize 2019 champion" الدولية، خلال القمة العالمية حول معلومات الاتصال.

وقال ألطون، في تغريدة نشرها الأربعاء، على حسابه الرسمي في "تويتر"، إن المشروع الذي أُطلق بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنافس مع 366 مشروعا آخر، في فئة "الوصول إلى المعلومة"، للفوز بالجائزة.

وذكر أن المشروع دخل بين أكبر 5 مشاريع، حصلت على أكبر عدد من الأصوات، التي بلغ عددها الإجمالي مليوني صوت.

وأوضح أن القمة عرفت تنافسا بين ألف و64 مشروعا، للفوز بجوائز عن 18 فئة مختلفة.

وأشار إلى أن هذه الجائزة الدولية، تعد الأولى من نوعها، التي تفوز بها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

و"CİMER"، هو مشروع أطلقته الرئاسة التركية في وقت سابق، ويهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على المعلومات، عبر الانترنت، وإلى تقوية العلاقة بين الدولة والمجتمع.

يُذكر أن القمة العالمية حول معلومات الاتصال، تنعقد في الفترة ما بين 8-12 أبريل/نيسان الحالي، في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية.

وتنظم القمة سنويا، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.