رئيس بوركينا فاسو: تركيا تحظى بإعجابنا وتقديرنا

أعرب رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، عن إعجابه بتركيا، مؤكدا إيلاء بلاده أهمية كبرى لتعزيز العلاقات معها.

جاء ذلك في كلمة خلال منتدى عمل بين تركيا و بوركينا فاسو، نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في إسطنبول الأربعاء.

وقال كابوري إنه "لا يمكن تحقيق تعاون جيد بين البلدين إلا من خلال التعرف على بعضهما بعضا بشكل جيد. نولي أهمية كبرى لتعزيز علاقاتنا وتطويرها مع تركيا".

وأضاف أن "رجال الأعمال الأتراك يعملون بشكل استباقي في كل المجالات ويطورن أنفسهم باستمرار".

وأوضح أن فرصا استثمارية كثيرة تنتظر رجال الأعمال الأتراك في بوركينا فاسو، مشيرا إلى إمكانية توقيع شراكات تجارية في العديد من المجالات مثل بناء المساكن الجماعية وغيرها.

وتابع: "نكنّ إعجابا كبيرا لتركيا، وسنواصل اتخاذ خطوات متبادلة لتطوير التعاون الثنائي في الفترة المقبلة".

هذا وأشار وزيرة التجارة والصناعة والحرف البوركيني، هارونا كابوري، إلى 30% من واردات بوركينا فاسو تأتي من تركيا.

وقال: "سيتم توقيع اتفاقية تجارية جديدة قريبا بين البلدين. نعتقد بأننا سننمو معا في إطار علاقة الربح المتبادل".

من جانبه، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، إن الصداقة بين البلدين ضاربة في القدم.

وأضاف: "من الممكن رؤية انعكاسات هذه الصداقة في كل المجالات، وخاصة في علاقاتنا الاقتصادية".