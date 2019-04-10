قائد القوات الجوية التركية في زيارة رسمية لباكستان

صرحت قيادة القوات الجوية الباكستانية أن قائد القوات الجوية الباكستانية مجاهد أنور خان التقى مع نظيره التركي الجنرال حسن كوتشوك أكيوز.

وبحسب بيان صادر عن قيادة القوات الجوية الباكستانية، جرى اللقاء في مقر قيادة القوات الجوية الباكستانية بالعاصمة إسلام أباد.

وأوضح البيان أن خان استقبل ضيفه التركي عند مدخل القيادة، بمراسم استقبال رسمية، حيث ألقى الجنرال التركي التحية العسكرية لمنصة الشرف ووضع اكليلا من الزهور على نصب الشهداء.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمي، توجه النظيران إلى داخل مقر قيادة القوات الجوية، للبدء بلقائهما الثنائي.

وأشار البيان إلى أن كوتشوك أكيوز وخان تناولا علاقات التعاون القائمة بين الجانبين والمسائل الأمنية التي تخص المنطقة.

وخلال اللقاء أشار كوتشوك أكيوز بالتقدم الكبير الذي أحرزه سلاح الجو الباكستاني خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد خان أن روابط الصداقة القائمة بين أنقرة وإسلام أباد مستمرة، وأن باكستان ستكون بجانب تركيا كلما دعت الحاجة لذلك.