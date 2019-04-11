أردوغان: نتمنى تجاوز السودان هذا الوضع بأجواء أخوية وتفعيل المرحلة الديمقراطية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، عن أمله أن يتمكن السودان من الخروج من هذا الوضع بأجواء أخوية، ومن تفعيل المرحلة الديمقراطية بأسرع ما يمكن".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، بالعاصمة أنقرة، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وأضاف أردوغان أن تركيا لديها علاقات متجذرة في التاريخ مع السودان، وتريد مواصلة تلك العلاقات".

وحول مصير الرئيس السوداني المعزول، أفاد أردوغان "نتلقى أنباء متضاربة، ولا يمكننا معرفة مصير البشير، وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن "بن عوف"، عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه "بن عوف" أيضا حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

وردا على تلك الخطوة، أعلن "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة السودانية، رفضهم بيان الجيش "جملة وتفصيلا"، ومواصلة الاعتصام حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية.