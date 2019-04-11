الخارجية التركية: نقف إلى جانب الشعب السوداني لضمان أمن واستقرار بلاده

أكّدت الخارجية التركية، الخميس، وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها له من أجل ضمان الأمن والاستقرار في بلاده.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية، عقب إعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، في وقت سابق الخميس، عزل الرئيس عمر البشير، وبدء فترة انتقالية لعامين.

وورد في البيان: "نتابع عن كثب التطورات الجارية في السودان التي تربطنا وإياها علاقات شاملة في القارة الإفريقية، وأواصر أخوية راسخة".

وأضاف: "ينتظر الشعب السوداني إرساء السكينة والاستقرار في البلاد دون تأخير، واتخاذ التدابير الكفيلة بتجاوز المصاعب الاقتصادية".

وتابع: "نعرب عن تمنياتنا في أن تسير هذه العملية بشكل سلمي، تلبي فيه تطلعات الشعب في إطار الديمقراطية الدستورية والتوافق الوطني".

وشدد على أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار في السودان، أمر لا مناص منه من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة برمتها".

ووفق البيان نفسه، فإنه "مثلما فعلت حتى اليوم، ستواصل تركيا من الآن فصاعداً وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، ودعمها له من أجل ضمان الأمن والاستقرار والطمأنينة في بلاده".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني، عزل البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

كما أعلن "بن عوف" في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، إعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر اعتبارا من مساء الخميس.