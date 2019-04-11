تشاوش أوغلو يتصل بنظيره الفرنسي لو دريان

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالاً هاتفياً بنظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن اتصالاً هاتفيا جرى بين تشاوش أوغلو ونظيره لو دريان دون إدلاء معلومات عن فحوى الاتصال.

وفي وقت سابق اليوم أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً أدانت فيه بشدة إعلان ماكرون 24 نيسان/ أبريل يوم ذكرى ما يسمى بــ"إبادة الأرمن"، مؤكدة أن قرار فرنسا موقف غير ودّي ولا مفر من تأثيره السلبي على علاقاتها مع تركيا.

وليلة أمس صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مرسوم رئاسي يُعلن 24 نيسان/ أبريل يوم ذكرى ما يسمى بــ "إبادة الأرمن"، حيث سيتم درجه في التقويم الرسمي.