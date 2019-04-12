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تشاووش أوغلو: على إسرائيل العودة إلى حل الدولتين الذي تدعمه تركيا بقوة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.04.2019 10:55
تشاووش أوغلو: على إسرائيل العودة إلى حل الدولتين الذي تدعمه تركيا بقوة

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إسرائيل إلى العودة لحل الدولتين الذي "تدعمه تركيا بقوة".

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إنه "يتوجب على إسرائيل التي تشجعها القرارات الأمريكية الخاطئة أن تتخلى عن موقفها العدواني، وتعود في أقرب وقت إلى حل الدولتين الذي تدعمه تركيا بقوة".

وأضافا: "لا يوجد حل آخر غير حل الدولتين، يجلب السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط".

واعتبر الوزير التركي أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي "يعد اليوم من أهم المشاكل التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط".

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