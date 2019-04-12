لافروف ينتقد ضغوط واشنطن ضد أنقرة لثنيها عن شراء إس 400

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، قيام واشنطن بممارسة الضغوط على تركيا على خلفية قرارها المتعلق بشراء منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية إس 400.

وقال لافروف، خلال حديثه في الأكاديمية السياسية بموسكو، إن الولايات المتحدة تستخدم أساليب الضغط لدفع الدول نحو الاصطفاف ضمن سياستها.

وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإن واشنطن لا تمارس الضغط فقط ضد "الدول التي تسعى لاتباع سياسات مستقلة" بل أيضاً ضد "أقرب حلفائها".

وأضاف: "إن تهديد تركيا العضو في الناتو بسبب قرارها تعزيز قدراتها الدفاعية عبر شراء منظمة إس 400 الروسية مجرد مثال، وهناك أمثلة أخرى عديدة".

وتعارض واشنطن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، وتتوعد بفرض عقوبات في حال إتمام الصفقة، وتعرض عوضاً عن ذلك بيعها منظومة باتريوت الأمريكية، فيما تتمسك أنقرة بحقها في شراء إس 400، وتعتبر ذلك مسألة تخص تركيا فقط.