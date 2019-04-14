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"العدالة والتنمية" يستعد لتقديم طعن استثنائي لإعادة انتخابات إسطنبول المحلية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.04.2019 14:18
آخر تحديث في 14.04.2019 15:10
العدالة والتنمية يستعد لتقديم طعن استثنائي لإعادة انتخابات إسطنبول المحلية

أعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، علي إحسان ياووز، أنهم أتموا تحضيراتهم إلى حد كبير، للتقدم بـ"طعن استثنائي"، من أجل إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، الأحد، حيث أكد أن الحزب سيقدم طلب الطعن والمرفقات، إلى اللجنة العليا للانتخابات في وقت قصير جدا.

وطالب مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الجمعة، اللجنة العليا للانتخابات بإلإسراع في إصدار قرار حاسم لنتيجة الانتخابات في إسطنبول.

فيما أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، أن اللجنة العليا للانتخابات ليست في إمرة أي حزب سياسي.

وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية.

فيما طالب حزب العدالة والتنمية، بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات".

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