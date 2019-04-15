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يلدريم: سنفوز برئاسة بلدية إسطنبول إذا ما أعيد فرز كامل الأصوات

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 15.04.2019 15:05
آخر تحديث في 15.04.2019 17:54
يلدريم: سنفوز برئاسة بلدية إسطنبول إذا ما أعيد فرز كامل الأصوات

أكد مرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول، اليوم الاثنين، إن حزبه سيفوز بالمنصب في حال إعادة فرز كامل الأصوات.

وقال بن علي يلدريم، في مؤتمر صحفي: "انخفض الفارق بيننا وبين مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو لرئاسة بلدية إسطنبول إلى 12 ألف و200 صوت بعد فرز 10% من الأصوات".

وأضاف: "في حال إعادة فرز كامل الأصوات فنحن واثقون بأننا سنغلق هذه الفجوة لصالحنا".

وأشار مرشح الحزب الحاكم في تركيا إلى أنه "تم التلاعب بشكل واضح بالأصوات في صناديق الاقتراع"، موضحاً: "أصواتنا سجلت لمصلحة المرشح المنافس لنا".

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