الرئاسة التركية: نشعر بحزن بالغ إزاء حريق "نوتردام"

أعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن حزنه البالغ إزاء اندلاع حريق في كاتدرائية نوتردام التاريخية، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال ألطون، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "تلقينا ببالغ الحزن نبأً مؤسفًا حول حريق في كاتدرائية نوتردام بباريس".

وأضاف أن "كاتدرائية نوتردام ليست أحد رموز فرنسا فحسب، بل هي تراث مشترك للإنسانية جمعاء".

وعبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في وقت سابق، عن حزنه الشديد، جراء الحريق الذي اندلع في الكاتدرائية.

ووصف تشاوش أوغلو، في رسالة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، ما تتعرض له الكاتدرائية، بأنه "كارثة" للإنسانية جمعاء.