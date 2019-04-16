ترامب يستقبل وزير الخزانة والمالية التركي في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مساء الاثنين، وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق.

وفي تصريح عبر حسابه على "تويتر"، علّق ألبيرق على اللقاء بالقول: "في إطار زيارتنا إلى واشنطن، عقدنا لقاءً مع الرئيس ترامب، وأبلغناه تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف ألبيرق أنه بحث مع نظيره الأمريكي ستيف ستيفن منوتشين ومستشار ترامب جاريد كوشنر، الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون بين أنقرة وواشنطن.

ويتواجد ألبيرق في العاصمة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي المشترك الـ37 لمجلس الأعمال التركي الأمريكي (TAİK) والمجلس التركي الأمريكي (ATC).

ويشارك -إلى جانب ألبيرق في المؤتمر- وزير الدفاع التركي خلوصي أقار والتجارة روهصار بكجان والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.