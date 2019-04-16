وزير الخارجية الإيراني يصل تركيا غداً بعد زيارة لدمشق

يجري وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا)، من المنتظر أن يلتقي ظريف برئيس النظام السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم.

وذكرت الوكالة أنّ زيارة ظريف تأتي بدعوة رسمية من بشار الأسد وتقتصر على يوم واحد.

هذا وستوجه ظريف لاحقاً من دمشق إلى تركيا في ريارة رسمية، وفق الوكالة.

تجدر الإشارة إلى أنّ ظريف قدم استقالته في 25 شباط/فبراير الماضي إلأّ أنّ الرئيس حسن روحاني لم يوافق عليها، وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران، كانت السبب وراء تقديم ظريف لاستقالته من منصبه.