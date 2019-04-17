أردوغان يستقبل وزير الخارجية الإيراني في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وجرى اللقاء بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، واستمر ساعة و10 دقائق بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وكان ظريف قد أشار في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي إلى أنه سيرفع تقريراً مفصلاً إلى الرئيس التركي حول فحوى اللقاء الذي جمع بينه وبين رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق.

وأوضح ظريف أن إيران تواصل مشاوراتها مع تركيا وروسيا والأمم المتحدة، حول مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.