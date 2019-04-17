إعلان نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية في ولاية إسطنبول حصول مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو على 4 ملايين و169 ألف و765 صوتاً مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألف و36 صوتاً في الانتخبات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس/ىذار الماضي.

وذلك وفقاً لما أعلنه محامي حزب الشعب الجمهوري "سليمان تروكار" الذي يتابع إجراءات الانتخابات باسم الحزب، للصحفيين، عند مجيئه إلى لجنة الانتخابات في ولاية إسطنبول، من خلال محضر سجلات نتائج الانتخابات.

وحصل مرشح حزب السعادة نجدت غوكجنار على 103 آلاف و364 صوتاً، و مرشح حزب تركيا المستقلة سليم كوتيل على 27 ألف و87 صوت، ومرشحة حزب الشيوعي التركي زهراء غونر على 10 آلاف و349 صوتاً، ومرشح حزب الوطن التركي مصطفى إيلكر على 15 ألف و428 صوت، في حين حصل مرشح حزب الديمقراطي أرسان غوك غوز على 22 ألف و268 صوت، وحزب اليسار الديمقراطي معمر آيدن على 30 ألف و884 صوتاً.

سلمت اللجنة العليا للانتخابات قي إسطنبول وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول لإمام أوغلو عقب رفضها طلب تقدم به حزب العدالة والتنمية لتعليق عملية تسليم وثيقة رئاسة البلدية لحين البت في الطعن الاستثنائي الذي تقدم به الحزب.