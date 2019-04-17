اللجنة العليا للانتخابات تسلم مرشح المعارضة وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول

يتوجه مرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بإسطنبول لتسلم وثيقة رئاسة البلدية بناء على تقدمه في الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس/آذار الماضي وفق النتائج الأولية.

ووجهت اللجنة الدعوة لإمام أوغلو للحضور إلى مقرها لتسلم وثيقة رئاسة البلدية عقب رفضها طلباً تقدم به حزب العدالة والتنمية لتعليق عملية تسليم وثيقة رئاسة البلدية لحين البت في الطعن الاستثنائي الذي قدمه الحزب بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول بسبب مخالفات شابت العملية الانتخابية ومخالفات في كشوف الناخبين.