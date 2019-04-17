نائب الرئيس التركي يشارك في منتدى سراييفو العاشر للأعمال

قال نائب الرئيس التركي إن منطقة غرب البلقان تعد ملتقى بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وإن بقاء بلدانها قريبة من دول الاتحاد الأوروبي مهم بالنسبة لها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فؤاد أوقطاي، الأربعاء، خلال ندوة حول "الزعامة" عقد على هامش منتدى سراييفو العاشر للأعمال، أضاف فيها أن الاندماج في الاتحاد الأوروبي، قد يكون ميزة كبيرة لتطوير رؤية مشتركة.

ولفت إلى أنه يتعين التركيز على القيم و المصالح المشتركة في المنطقة، بدلاً من التركيز على السلبيات.

وذكر المسؤول التركي أن المنطقة تحمل مشاعر الوحدة، معرباً عن أمله في أن تتوحد بلدان غرب البلقان في الرؤية، مثلما ورد في المنتدى شعار "منطقة واحدة، اقتصاد واحد".

وتابع أوقطاي: "إن تلك القيم قد تكون في بعض الأحيان ثقافية أو ديموغرافية أو جغرافية.. عندما ننظر إلى التفاصيل، يمكننا أن نرى العديد من المزايا.. يجب أن نتعاون بدلا من التنافس في المنطقة".

وزاد: "إن الثقة تلعب دوراً رئيسياً لدول المنطقة، وهي تفتح الطريق لتعاون ناجح وطويل الأمد".

وأكد أن تركيا قدمت مساهمات للمنطقة في مجالات الزراعة، والسياحة، والبنية التحتية، والطاقة، والدفاع.