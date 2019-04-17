وزير الدفاع التركي: ننتظر من شركائنا في مشروع "إف-35" الالتزام بمسؤولياتهم تجاهنا

دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، البلدان الثمانية الشركاء مع بلاده في برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، إلى الالتزام بمسؤولياتهم تجاه تركيا.

وأوضح أقار في تصريحات من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن تركيا شريك في تصنيع "إف-35" وأنها قامت بكامل واجباتها في هذا الخصوص.

وأشار إلى استمرار تدريب الطيارين والفنيين الأتراك على استخدام مقاتلات "إف-35" في الولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول الشريكة في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، وقد دفعت نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتعد "إف-35"، مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تسلمت تركيا مقاتلتين منها لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

ومؤخرًا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية قرب تسليم تركيا مقاتلتين جديدتين من الـ"إف-35" ليصبح العدد 4.‎

وبخصوص لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، أكد أقار أن اللقاء كان إيجابيا وبناءً.

وصرح بأنه تناول مع شاناهان، عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين أنقرة وواشنطن، وأن الجانب الأمريكي بدأ يتفهم المواقف التركية حول العديد من القضايا، بشكل أكثر وضوحا.

وتطرق إلى المحادثات الجارية بين أنقرة وواشنطن بشأن صفقة أنظمة باتريوت قائلا: "تلقينا عرضا أمريكيا جديدا، والجهات المعنية تدرس تفاصيل هذا العرض، وفور الانتهاء من دراسة العرض سنقدم للأمريكيين جوابنا".