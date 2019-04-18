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أردوغان: الأخبار السلبية ضدنا تزداد كلما سلطنا الضوء على المعايير المزدوجة بالغرب

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 18.04.2019 16:47
آخر تحديث في 18.04.2019 17:02
IHA IHA

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأخبار السلبية ضد بلاده تتضاعف كلما سلطت الضوء على المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب في مسألتي مكافحة الإرهاب واللاجئين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، الخميس، خلال مشاركته في مؤتمر "مستقبل العمل: التحديات والفرص" بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان أن الهجمات تتزايد ضد تركيا كلما ارتفع صوتها بشأن الظلم العالمي.

وبين أردوغان أن تركيا تتعرض لحملة تشويه دولية متعددة الجوانب، لافتًا إلى وجود بعض الجهات في العالم الغربي تسعى لإظهار الاقتصاد التركي وكأنه منهار.

وقال: "ستعتاد وسائل الإعلام الغربية وتتقبل قوة تركيا التي ستواصل طريقها بشموخ".

وانتقد الرئيس التركي صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، بسبب مزاعمها المتعلقة بالاقتصاد التركي.

وأضاف: "هل عرفتم حقيقة تركيا التي تحتضن 4 ملايين لاجئ؟".

وأوضح أردوغان أنهم مدركون السبب الأساسي وراء حملات التشويه ضد تركيا، المتثمل بموقفها حيال قضايا سوريا وفلسطين واليمن ومصر، واهتمامها وتعاملها بدقة مع مسألة عداوة الإسلام المتصاعدة.

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