أردوغان: سنواصل تقديم خدماتنا للاجئين في البلديات التي فاز برئاستها مناهضون لهم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته ستواصل تقديم خدماتها لكل اللائجين الذين تستضيفهم على أراضيها بما في ذلك اللاجئين الذين يقيمون في مناطق فاز برئاسة البلدية بها بعض المناهضين للاجئين والمطالبين بعودتهم إلى بلادهم.

جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان، اليوم الخميس، في اجتماع لاتحاد نقابات الموظفين في تركيا.

وأضاف أردوغان "حتى إن كان زعيم المعارضة قد صرح قبل ذلك بأنه سيعيد السوريين إلى بلادهم حال فوز حزبه بالانتخابات، والشخص الذي فاز برئاسة بلدية "بولو" قد صرح بأنه لن يقدم للاجئين حتى كأساً من الحساء، فإننا سنواصل رعاية اللاجئين دون أن نتركهم في يد هؤلاء المعادين لهم".

وكان تانجو أوزجان مرشح حزب الشعب الجمهوري قد صرح عقب فوزه برئاسة بلدية "بولو" (شمال)، بأنه سيقطع المساعدات التي تقدمها البلدية للسوريين.

وقال: "لن أقدم أي مساعدة للسوريين من خزانة البلدية، ولن أمنحهم رخصة فتح محل تجاري لأنني لا أريدهم أن يستقروا في بولو ويبقوا في تركيا. موقفي ثابت في هذا الموضوع".

وشهدت تركيا في 31 مارس/ آذار الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة مشاركة الناخبين في هذا الاستحقاق إلى حدود 85 بالمئة.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أنفقت على اللاجئين الذين تستضيفهم أكثر من 35 مليار دولار وأن الاتحاد الأوروبي لم يف بتعهداته التي التزم بها تجاه اللاجئين ولم يقدم سوى مليار و700 مليون يورو من أصل 6 مليارات تعهد بها لمساعدة اللاجئين في تركيا.

وتتصدر تركيا دول العالم من حيث استضافتها أكثر من 3.5 مليون سوري، لجأوا إلى أراضيها بعد اندلاع الحرب في بلادهم إثر الانتفاضة الشعبية التي انطلقت ضد رئيس النظام بشار الأسد، في مارس/آذار 2011.