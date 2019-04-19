القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أنقرة: الناتو قابل مقترحنا لإزالة مخاوفه من الإس 400 بارتياح وننتظر رداً أمريكياً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.04.2019 14:03
آخر تحديث في 19.04.2019 14:04
أنقرة: الناتو قابل مقترحنا لإزالة مخاوفه من الإس 400 بارتياح وننتظر رداً أمريكياً

أكدت تركيا الجمعة أنها تعي مخاوف حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن شرائها منظومة إس 400 الدفاعية من روسيا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحافي بأنقرة: "لا بد أن نأخذ في الاعتبار مخاوف الحلف الأطلسي. القول إن تركيا لا تأخذ ذلك في الاعتبار خطأ".

وقال تشاوش أوغلو "لا نسلم بالادعاءات بأن بطاريات إس 400 يمكن أن تخترق أنظمة أف 35 إذا نشرت في تركيا"، مذكرا بأن أنقرة اقترحت تشكيل مجموعة عمل لدراسة مخاوف واشنطن.

وأضاف: "لم نتلق أي رد بعد من قبل الولايات المتحدة لكن الناتو تلقى اقتراحنا بارتياح".

وتمارس واشنطن ضغوطاً على أنقرة بهدف ثنيها عن المضي قدماً في صفقة إس 400، ملوحة باحتمال فرض عقوبات، بينما تتمسك الأخيرة بحقها في شراء منظومة الصواريخ الروسية، مبدية في الوقت نفسه انفتاحها على شراء منظومة باتريوت الأمريكية.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال رئيس مجلس الشورى الأعلى للسلام في أفغانستان (حكومي)، كريم خليلي،...
مختارات