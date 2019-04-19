أنقرة: الناتو قابل مقترحنا لإزالة مخاوفه من الإس 400 بارتياح وننتظر رداً أمريكياً

أكدت تركيا الجمعة أنها تعي مخاوف حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن شرائها منظومة إس 400 الدفاعية من روسيا.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحافي بأنقرة: "لا بد أن نأخذ في الاعتبار مخاوف الحلف الأطلسي. القول إن تركيا لا تأخذ ذلك في الاعتبار خطأ".

وقال تشاوش أوغلو "لا نسلم بالادعاءات بأن بطاريات إس 400 يمكن أن تخترق أنظمة أف 35 إذا نشرت في تركيا"، مذكرا بأن أنقرة اقترحت تشكيل مجموعة عمل لدراسة مخاوف واشنطن.

وأضاف: "لم نتلق أي رد بعد من قبل الولايات المتحدة لكن الناتو تلقى اقتراحنا بارتياح".

وتمارس واشنطن ضغوطاً على أنقرة بهدف ثنيها عن المضي قدماً في صفقة إس 400، ملوحة باحتمال فرض عقوبات، بينما تتمسك الأخيرة بحقها في شراء منظومة الصواريخ الروسية، مبدية في الوقت نفسه انفتاحها على شراء منظومة باتريوت الأمريكية.