تركيا تدين استقبال ماكرون وفدًا من "قسد"

أدانت تركيا، استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفدًا مما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يهيمن عليها "ب ي د/ ي ب ك"، الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، الجمعة، في معرض رده عن سؤال بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الإليزيه في بيان، إن ماكرون "استقبل وفدا من قوات سوريا الديمقراطية".

ووفق ما نشرته الخارجية التركية عبر موقعها الإلكتروني، قال أقصوي: "ندين استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفدًا مما يسمى 'قوات سوريا الديمقراطية'، التي يهيمن عليها "ب ي د/ ي ب ك" الذراع السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية".

وأضاف: "هذه المحاولة لإضفاء شرعية مصطنعة لامتدادات المنظمة الإرهابية، تعد خطوة خاطئة للغاية لا تتوافق مع علاقات التحالف".

وأكد أقصوي أهمية عدم السماح بالمضي قدمًا في تنفيذ الأجندات التي تستهدف وحدة الكيان السياسي لسوريا، ووحدة أراضيها.

وشدد على أن تركيا لن تتوانى عن اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة من أجل ضمان أمنها القومي.