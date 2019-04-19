رئيس البرلمان التركي يشارك في قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق

يعتزم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إجراء زيارة إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار العراقي.

وأصدر البرلمان التركي بيانا الجمعة، قال فيه إن شنطوب سيتوجه على رأس وفد تركي إلى العراق للمشاركة في القمة المقرر انعقادها السبت.

وسيلقي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الكلمة الافتتاحية للقمة في بغداد عقب التقاط صور جماعية لرؤساء البرلمانات.

وستتناول القمة قضايا تأسيس الأمن في العراق ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون والعلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول المنطقة.

القمة التي سيلقي شنطوب كلمة فيها ستنهي أعمالها بإصدار بيان ختامي.