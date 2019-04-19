مسؤول أفغاني: تركيا تلعب دوراً فعالاً لإحلال السلام في بلادنا

قال رئيس مجلس الشورى الأعلى للسلام في أفغانستان (حكومي)، كريم خليلي، إن تركيا "تلعب دوراً فعالاً" من أجل إحلال السلام في بلاده.

وقال خليلي، في حديث للأناضول، إن "الشعبين التركي والأفغاني وقفا إلى جانب بعضهما البعض على الدوام، حيث قدم الأتراك لنا الدعم في مجالات عديدة، ولذلك نتقدم ببالغ الشكر لتركيا والشعب التركي".

وأعرب المسؤول الأفغاني عن تفاؤله إزاء مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أجرى المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان "زلماي خليل زاد" محادثات مباشرة مع ممثلين عن "طالبان" في قطر استمرت ثلاثة أيام.

وعن تلك الخطوة، أفاد خليلي بأن مباحثات السلام بين واشنطن وطالبان ما زالت مستمرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تُطلعهم على مفاوضاتها المستمرة مع طالبان، إلا أنهم لا يعرفون "محتوى نص المباحثات بين الطرفين".

وكشف أن مجلس الشوري الأعلى للسلام يجري اتصالات مع قياديي حركة طالبان، وأنه بعث مؤخرا برسالة إلى رئيس الحركة الملا هيبة الله أخوندزاده، وتلقى ردا عليها، دون تفاصيل.

المسؤول الأفغاني أكد أن كابل وطالبان تمتلكان "وجهة نظر مشتركة بخصوص أن الحرب ليست وسيلة للحل".