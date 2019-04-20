فخر الدين ألتون: معركة تركيا ضد الإرهاب مستمرة حتى النهاية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون إن معركة تركيا ضد الإرهاب ستستمر حتى النهاية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر"، السبت، ترحّم فيها على شهداء الجيش التركي الأربعة الذين ارتقوا، السبت، إثر اشتباكات مع إرهابيين على حدود البلاد مع العراق.

وأضاف ألتون: "أسأل من الله تعالى الرحمة لأرواح شهداء جيشنا الأبطال الذين استشهدوا في اشتباكات مع إرهابيين على الحدود مع العراق".

كما تمنى ألطون الشفاء العاجل للجنود الجرحى، مشددًا على أن مواصلة الحرب ضد الإرهاب ستستمر حتى النهاية.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جنديين وإصابة 7 آخرين في الاشتباكات، قبل أن تعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 4.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

يجدر بالذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى شمالي العراق.