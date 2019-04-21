أردوغان: هجمات سريلانكا أظهرت مجدداً ضرورة مكافحة الإرهاب العدو المشترك للإنسانية

أدانت تركيا على أعلى المستويات الهجمات الإرهابية التي هزت سريلانكا الأحد، وراح ضحيتها المئات.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في بيان، أنه تلقى بحزن عميق نبأ مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في الهجمات الإرهابية التي وقعت خلال إقامة قداسات عيد الفصح.

وأعرب أردوغان عن شجبه وإدانته بأشد العبارات هذه الهجمات المنافية للإنسانية، والتي طالت دور عبادة.

وأضاف "أظهر الهجوم الوحشي مرة أخرى ضرورة المكافحة الحازمة للإرهاب بكل أنواعه".

وأكد أردوغان على تضامن تركيا مع سريلانكا في مواجهة الإرهاب، "العدو المشترك للإنسانية والسلام العالمي".

وتابع "باسمي ونيابة عن بلدي، أتقدم بالتعازي للشعب السريلانكي، على خلفية هذه الحادثة البشعة، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

بدوره، أدان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق بسريلانكا

وقال في تغريدة على تويتر: "الإرهاب لا دين ولا لغة ولا قومية له. أدين الأيادي الملطخة بالدماء التي تقتل الناس الأبرياء أينما كان في العالم. وأشجب بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في سريلانكا".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية التركية، الهجمات الإرهابية التي طالت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد، وقالت إنها لا تختلف عن قتل المصلين بنيوزيلندا.

وأعربت الخارجية في بيان، عن حزنها على خلفية سقوط عدد كبير من المدنيين، قتلى وجرحى، جراء الهجمات.

وقالت إن "هذا الهجوم الدنيء الذي استهدف الكنائس في يوم قداس عيد الفصح، إنما هو عمل استفزازي متعمد".

كما أدان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الهجمات الإرهابية في تغريدة له بموقع تويتر.

وقال قالن، "أقدم تعازيّ لمن فقدوا أرواحهم، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. نرفض كل أنواع الإرهاب أيا كان فاعله ومصدره وأيديولوجيته".

وقتل 185 شخصا على الأقل وأصيب المئات، في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد.