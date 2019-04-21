بهتشلي: إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول أمر حيوي

أكد زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، على أهمية إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، والتي فاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية المدينة.

وقال بهتشلي، في مؤتمر حزبي اليوم الأحد، إن إعادة الانتخابات في إسطنبول تعد "أمراً حيوياً".

ودعا السياسي التركي اللجنة العليا للانتخابات إلى فحص الأدلة التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية والتي تظهر عمليات تزوير وتلاعب واسعة.

وقال: "يجب على اللجنة العليا للانتخابات التدقيق بعناية في 3 حقائب مليئة بالأدلة قدمها حزب العدالة والتنمية".

وقدم حزب العدالة والتنمية طلباً استثنائياً إلى اللجنة العليا للانتخابات الجمعة، لإعادة الانتخابات في مدينة إسطنبول، بعدما سلمت اللجنة المحلية وثيقة الفوز لمرشح المعارضة. ومن المنتظر أن تبت اللجنة العليا الطلب خلال الأسابيع المقبلة.