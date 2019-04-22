تمكن جهاز الاستخبارات الوطنية التركي من جلب 4 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم بي كا كا الإرهابي، من سنجار بشمال العراق.

وأفادت مصادر أمنية، الاثنين، أن الإرهابيين الأربعة ألقي القبض عليهم في عملية لجهاز الاستخبارات التركية ضد "بي كا كا"، في سنجار التابعة لمدينة الموصل العراقية.

وذكرت أن المخابرات جلبت الإرهابيين إلى تركيا، في 18 نيسان/أبريل الحالي، وسلمتهم إلى فرق مكافحة الإرهاب بالمديرية العامة للأمن.

وكشفت المصادر أن الإرهابيين الأربعة تلقوا تدريبات عسكرية في صفوف تنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، ذراع بي كا كا الإرهابي بسوريا.

وتبين أنهم قاموا بأنشطة في سوريا والعراق، ثم انتقلوا إلى قضاء سنجار الذي ينشط فيه تنظيم "بي كا كا".

وأوضحت أن أحد الإرهابين الأربعة ويدعى "و. ك" (34 عاما)، انخرط في صفوف بي كا كا عام 2010، ولعب دوراً فاعلا في الهجمات على القوات المسلحة التركية في منطقتي غارا وهفتانين، شمالي العراق.

كما تبين أن "و.ك" اغتصب طفلة إيزيدية معاقة عمرها 11 عاما، الشهر الماضي، في سنجار، وأن التنظيم الإرهابي نقله إلى منطقة أخرى، للتستر على حادثة الاغتصاب.

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