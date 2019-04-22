تركيا وأذربيجان تجريان مناورات عسكرية مشتركة مطلع مايو المقبل

يستعد الجيشان التركي والأذريجاني لإجراء مناورات عسكرية مشتركة في الفترة بين 1 و3 مايو/أيار القادم في أذربيجان.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، ستجري المناورات في إطار التعاون العسكري المشترك بين الدولتين.

وأشار البيان إلى وصول القوات التركية المشاركة في المناورات، إلى أذربيجان.

وتهدف المناورات التي تحمل اسم "مصطفى كمال أتاتورك 2019" لتبادل الخبرات ورفع كفاءة التنسيق بين قوات البلدين.

وإلى جانب وحدات المشاة العسكرية، ستشارك في المناورات المقاتلات والمروحيات والمركبات المدرعة، والمدفعية وقاذفات الهاون وأنظمة الدفاع الجوي.