تشاوش أوغلو: وقف واشنطن إعفاءات شراء النفط الإيراني لن يخدم السلام الإقليمي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن وقف الولايات المتحدة الإعفاءات من حظر استيراد النفط الإيراني "لن يخدم السلام والاستقرار الإقليمي".

جاء ذلك في تغريدة نشرها تشاوش أوغلو الاثنين على حسابه في موقع تويتر، تعليقا على إنهاء واشنطن إعفاء 8 دول بينها تركيا من حظر استيراد النفط الإيراني.

وشدد الوزير التركي أن وقف الإعفاء سيضرّ بالشعب الإيراني، مشددا أن بلاده لا تقبل العقوبات الأحادية الجانب ولا الإملاءات المتعلقة بشكل العلاقات التي تقيمها مع جيرانها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض، عدم تمديد الإعفاءات لمستوردي النفط الإيراني، اعتبارا من مايو/ أيار المقبل.

وكتب ترامب تغريدة على "تويتر"، ذكر فيها أن السعودية ودول "أوبك"، ستقوم بتعويض تدفقات النفط الخام، الذي كانت تضخه إيران للأسواق العالمية.