أردوغان: ابتسامة الأطفال هي الشيء الوحيد الذي يجمل العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "ابتسامة الأطفال هي الشيء الوحيد الذي يجمّل العالم في هذه الفترة التي جعلت فيها الحروب والصراعات والجوع والمجاعات آفاقنا مظلمة".

جاء ذلك في كلمة له، خلال احتفالية أقيمت بمركز المؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية، الذي تحتفل به تركيا في 23 نيسان/ أبريل من كل عام.

ووجه أردوغان خطابه للأطفال، داعيًا اياهم أن لا يسمحوا للتكنولوجيا الحديثة والإنترنت والحواسيب والهواتف الذكية والألعاب الافتراضية أن تأسرهم.

وأضاف "جعلنا التعليم أولويتنا الرئيسية كحكومة خلال السنوات الـ 17 الماضية".

وأكد أنهم بذلوا جهودا ليل نهار من أجل تحسين جودة التعليم في تركيا، وتطوير الإمكانات، وضمان تكافؤ الفرص.

ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فعاليات متنوعة، احتفالا بعيد الطفولة والسيادة الوطنية.

يشار أن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك؛ أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، لذلك تحول اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".