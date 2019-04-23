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تشاوش أوغلو يبحث تطورات ليبيا مع نظيره الإيطالي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.04.2019 20:52
آخر تحديث في 23.04.2019 21:08
تشاوش أوغلو يبحث تطورات ليبيا مع نظيره الإيطالي

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، التطورات الأخيرة في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه تشاوش أوغلو مع ميلانيزي، الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية، لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول فحوى الاتصال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، التقى تشاوش أوغلو، مع سفير سريلانكا لدى تركيا، باكير محي الدين أمزا، في العاصمة أنقرة.

وأوضح تشاوش أوغلو، في تصريح له عبر حسابه في موقع "تويتر"، أنه قدم تعازيه للحكومة والشعب السريلانكي بضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق خلال عيد الفصح يوم الأحد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجمات سريلانكا الدامية، والتي استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.

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