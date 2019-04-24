الخارجية التركية: بيان ترامب حول أحداث 1915 تشويه للتاريخ لاعتبارات داخلية

قالت الخارجية التركية، إن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول المزاعم الأرمنية من أحداث عام 1915، "غير مقبول ولا قيمة له".

وعبرت الخارجية التركية، في بيان الأربعاء، عن رفضها بيان ترامب، حول أحداث 1915، "المستند إلى أسس غير موضوعية"، وأضافت: "نعتبره لا قيمة له، ومن غير المقبول أبدًا تشويه التاريخ لاعتبارات سياسية داخلية".

وذكر بيان الخارجية التركية ترامب بأنه في نفس الفترة "أكثر من 500 ألف مسلم قتلوا على أيدي متمردين من الأرمن، وندعو ترامب لأن يكون عادلا".

ودعا لإنشاء لجنة تاريخية مشتركة للبحث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية.

وتابع بيان الخارجية التركية، "إننا وبهذه المناسبة نستذكر بحزن الضحايا الذين فقدوا أرواحهم من المسلمين والمسيحيين واليهود خلال فترة انهيار الإمبراطورية العثمانية".