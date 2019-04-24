الرئاسة التركية: يجب مناقشة أحداث 1915 في ضوء الحقائق التاريخية والابتعاد عن استغلالها كأداة لتحقيق مكاسب سياسية

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إنه يجب تناول ومناقشة أحداث 1915 (المزاعم الأرمينية) في ضوء المعلومات الصحيحة والحقائق التاريخية والابتعاد عن استغلال الأحداث كأداة لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف ألطون في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أنه يجب أخذ معاناة وخسائر كلا الطرفين بعين الاعتبار وليس من خلال وجهة نظر جانب واحد، وكذلك الابتعاد عن التقييمات الأيديولوجية أحادية الجانب التي تقوم بها دول أخرى.

وتابع ألطون "لا توجد مشكلة لا يمكن حلها عبر الحوار الجدي والحقيقي بين الأتراك والأرمن الذين عاشوا معاً لمدة 800 عام. يكفي فقط ألا نسمح لمحاولات القوى الاستعمارية لاستغلال بلادنا عبر ادعاءات إبادة الأرمن المزعومة وألا نسمح لها بتسييس التاريخ."

وأكد ألطون على أنه لا يوجد أي قرار قانوني أو أي إجماع أكاديمي أو سياسي بالمجتمع الدولي بخصوص أحداث 1915.

وأشار ألطون إلى إلى أن تجاهل بعض الدول للمبادرات التركية بخصوص أحداث 1915، واتخاذها قرارت أحادية الجانب غير ملزمة قانونياً يُعيق محاولات كشف الحقيقة.