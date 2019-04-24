وزير الدفاع التركي يؤكد عدم وجود انسداد بالمحادثات مع واشنطن حول "إف-35"

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عدم وجود أي انسداد في المحادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص مشروع مقاتلات "إف-35".

جاء ذلك في إجابته على أسئلة الصحفيين خلال حفل استقبال بالعاصمة أنقرة بمناسبة مرور 99 عامًا على افتتاح البرلمان، وعيد الطفولة والسيادة الوطنية، الذي تحتفل به تركيا في 23 نيسان/ أبريل من كل عام.

وأكد أنهم يتابعون تصريحات المسؤولين الأمريكيين بهذا الصدد، مضيفًا "حاليًا هناك 4 من طيارينا يقودون الطائرات بالفعل واثنان آخران يستعدان للتدريب على الطيران، ومابين 30 و40 موظفا تقنياً يواصلون أعمال وأنشطة الصيانة".

وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين حول وجود انسداد في المحادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص المشروع، قال أقار "حتى الآن لا يوجد".

وأكد على أنهم يعملون على شرح وإقناع الأمريكيين بخصوص تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، مضيفًا "عليهم أن يقتنعوا ويفهموا لأن كل ما قلناه لهم خلال لقاءاتنا ومحادثاتنا قبل تنفيذ عملية درع الفرات عام 2015، ثبتت صحته".

وأشار إلى عودة أكثر من 300 ألف سوري إلى المناطق المطهرة من الإرهابيين بفضل عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون، مشددًا أن غاية تركيا تتمثل في تأمين حدود البلد، وعدم تعرض البلد أو الشعب لخطر الإرهاب، والقضاء على تهديد الإرهاب والمخاطر".

وفي رده على سؤال حول الوضع في مدينة تل رفعت شمالي سوريا القريبة من الحدود التركية، أوضح أقار أن المحادثات متواصلة مع روسيا.

وأردف "هناك وعود من الجانب الروسي بخصوص تل رفعت متعلقة بإخلائها من إرهابيي ي ب ك، ونحن نطالب بإخلائها بأقرب وقت منهم".

وفي 5 أبريل/ نيسان الجاري، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "إف-35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من الطراز ذاته من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليًا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

تجدر الإشارة أن تركيا دفعت نحو 900 مليون دولار في إطار مشروع تكنولوجيا مقاتلات "إف-35".