أردوغان يهنئ زيلينسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي لتهنئته بنجاحه في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد يوم الأحد الماضي.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني الجديد وقدم له التهاني لنجاحه في الانتخابات.

والثلاثاء، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في أوكرانيا، فوز الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة في البلاد.

وأكدت اللجنة حصول زيلينسكي على 73.22 بالمئة من الأصوات، مقابل حصول منافسه الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو على 24.45 بالمئة من الأصوات.