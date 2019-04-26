القبض على إرهابي من تنظيم غولن في البرازيل

أوقفت السلطات البرازيلية عضو منظمة "غولن" الإرهابية علي سيباهي، الذي طالبت تركيا في وقت سابق بترحيله وتسليمه إليها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، استنادا إلى تقرير للشرطة البرازيلية، أن المحكمة العليا في البلاد أصدرت قرارًا بتوقيف سيباهي في 19 مارس/آذار الماضي.

وأضاف التقرير أن الشرطة الاتحادية قامت بناءً على قرار المحكمة العليا بتوقيف سيباهي في 5 أبريل الجاري بمطار غوارولوس أثناء عودته من الولايات المتحدة.

وقال مراسل الأناضول إن المحكمة العليا تدرس حاليًا طلب تسليم سيباهي إلى تركيا.

وقرر القاضي في المحكمة العليا إدسون فاشين، الاستماع إلى سيباهي صباح 3 مايو/أيار القادم.

وحسب بيانات متاحة على موقع وزارة العدل البرازيلية عبر الإنترنت، يقيم سيباهي في البلاد منذ 2007، وحصل على الجنسية البرازيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016.