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تركيا تنفي أنباء متداولة حول إمكانية إلغاء اتفافية جزيرة سواكن مع السودان

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 26.04.2019 16:15
آخر تحديث في 26.04.2019 16:21
صورة جوية لجزيرة سواكن السودانية صورة جوية لجزيرة سواكن السودانية

نفت وزارة الخارجية التركية أنباءً أوردتها بعض الوسائل الإعلامية حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن "جزيرة سواكن".

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال تصريح صحفي، الجمعة.

وقال أقصوي إن الأنباء الواردة في الإعلام حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والسودان بشأن "جزيرة سواكن" السودانية، لا تعبر عن الواقع.

وأكّد المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

وكانت وسائل إعلامية أوردت في وقت سابق مزاعم حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بـ"جزيرة سواكن" التي وقعتها تركيا والسودان عام 2017.

وعلى هامش زيارته إلى السودان، في ديسمبر/كانون الأول 2017، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإعادة بناء "سواكن".

وتقع الجزيرة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، عند خطي عرض 19.5 درجة شمال، وطول 37.5 درجة شرق.

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