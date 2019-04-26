قالن يؤكد من الهند أهمية تعزيز العلاقات بين أنقرة ودلهي

التقى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، ووكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوخالي، كلا على حدة، في نيودلهي.

جاء ذلك حسب بيان نشرته الرئاسة التركية الجمعة، حول زيارة يجريها قالن إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وأكّد البيان أن قالن التقى دوفال، الخميس، وبحث معه العلاقات عميقة الجذور بين تركيا والهند، بكل جوانبها، وخاصة الخطوات الرامية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ووفقًا للبيان، جرى خلال اللقاء التأكيد على مساهمة الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين على العلاقات الاقتصادية.

وأشار الجانبان إلى ازدياد حجم التجارة بين البلدين من 6.4 مليار دولار إلى 8.7 مليار دولار خلال أقل من عامين بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الهند عام 2017.

وشدّدا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية.

كما تناول المسؤولان الهجمات الإرهابية التي وقعت في نيوزيلندا وسريلانكا، وأكّدا على ضرورة انتهاج موقف مشترك ضد جميع عناصر الإرهاب التي لا تعترف بأي أمر مقدس.

وذكّر قالن الجانب الهندي بالأهمية الكبيرة التي توليها تركيا لمكافحة منظمة "غولن" الإرهابية.

وبحث المسؤولان أيضًا التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا، واتفقا على ضرورة تكثيف العلاقات الاجتماعية من أجل للوصول إلى الإمكانات الحقيقية للعلاقات.

قالن ودوفال لفتا إلى ضرورة توسيع العلاقات بين البلدين إلى مختلف المجالات مثل المجتمع المدني والأكاديمي، وخاصة في الثقافة والسياحة.

والجمعة، القى قالن محاضرة في مؤسسة (ORF) التي تعد من مؤسسات الفكر الرائدة بالهند، وسط مشاركة واسعة.

وشرح المسؤول الرئاسي التركي خلال المحاضرة، أهمية العلاقات بين تركيا والهند في ظل النظام العالمي المتغير.

وفي وقت لاحق عقد قالن اجتماعًا مع وكيل وزارة الخارجية الهندية فيجاي جوخالي.