تشاوش أوغلو: الرئيس أردوغان يزور العراق أواخر العام

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق أواخر العام للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره العراقي، محمد علي الحكيم، عقب لقائهما في بغداد، الأحد.

وذكر تشاوش أوغلو أنه تناول العلاقات الثنائية مع نظيره، من كافة جوانبها، وتبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية.

وشدد على أنهما سيواصلان العمل معا للارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية.

وأوضح أنهما يعملان معا على تطبيق القرارات المتخذة، خلال الزيارة التي قام بها الرئيس العراقي، برهم صالح، إلى أنقرة العام الحالي.

وقال تشاوش أوغلو، إنهم سيكونون سعداء باستضافة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تركيا، خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن الرئيس أردوغان سيزور العراق أواخر العام، للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، في نسخته الرابعة.

وأوضح الوزير التركي أنه بحث اليوم مع نظيره الحكيم، التحضيرات الأولية لهاتين الزيارتين.

وشدد تشاوش أوغلو، على تطابق وجهات النظر بين تركيا والعراق حيال القضايا الإقليمية.

ولفت إلى اتخاذ قرار في اجتماع الدول الضامنة، الثاني عشر، حول سوريا، بالعاصمة الكازاخية نورسلطان (آستانة سابقا)، لدعوة العراق ولبنان للمشاركة كدولتين مراقبتين في هذه الاجتماعات.

وأعرب عن تمنياته أن يلعب العراق الذي يعد أحد الدول الهامة في المنطقة، دورا بناءً في الشأن السوري.

"نرغب في فتح قنصليتين في النجف وكركوك"

ولفت إلى أن تركيا كانت اتخذت قرارا بإغلاق قنصليتيها في البصرة والموصل، عقب بروز تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا إلى حصول تركيا حاليا، على التراخيص اللازمة لإعادة فتحهما.

وأشار تشاوش أوغلو إلى رغبة تركيا في فتح قنصليتين عامتين في النجف وكركوك، وأوضح أنه يواصل العمل مع نظيره العراقي بهذا الشأن.

وأردف :" لقد صدر إذن بخصوص النجف، وإن شاء الله سنعمل سوية بشأن كركوك، وبهذا الشكل سنقوي روابطنا مع العراق أكثر".

"يجب تطهير الأراضي العراقية من كافة التنظيمات الإرهابية"

وهنأ تشاوش أوغلو، العراق على خلفية جهوده في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وشدد على ضرورة توخي الحذر دائما، حيال المنظمات الإرهابية، وأهمية تعاون الدول المتجاورة في هذا الصدد.

وأردف " ليس فقط ضد داعش، إننا مستعدون للكفاح المشترك ضد بقية المنظمات الإرهابية أيضا مثل بي كا كا، حيث يجب تطهير الأراضي العراقية من كافة التنظيمات الإرهابية.

"ينبغي بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالتبادل التجاري"

وأكد تشاوش أوغلو، على ضرورة بذل المزيد من الجهد، لتحقيق الأرقام المنشودة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ورفع العوائق أمام التجارة، وتشجيع الاستثمارات.

وأوضح أنهم يرغبون في أن يصبح العراق مركزا في التجارة والاستثمار، بين الخليج وأوروبا، وأكد أنه لهذا سيكون من المفيد، فتح معبر حدودي ثانٍ مع العراق، بالتزامن مع تطوير شبكة الطرق البرية والحديدية.

وأعرب تشاوش أوغلو عن ارتياحه لعودة الأمور إلى طبيعتها في عموم العراق، وأكد ضرورة التركيز على إعادة الإعمار، خلال المرحلة المقبلة.

"تركيا الداعم الأكبر لإعادة إعمار العراق"

وأوضح تشاوش أوغلو أن بلاده قدمت التعهد الأكبر، في هذا الشأن، وأشار إلى مشاركة شركات تركية أيضا، في أعمال اللجنة المشكلة لإعادة إعمار العراق.

وشدد على أن "تركيا ستقدم الدعم الأقوى لإعادة إعمار العراق الدولة الجارة والشقيقة، خلال الفترة المقبلة".

"علينا العمل معا في موضوع إدارة المياه"

وذكر تشاوش أوغلو أنه بحث مع نظيره، قضية المياه، حيث أشار إلى حدوث مشكلة مياه كبيرة في العراق العام الماضي.

ونوه أنه لم تقع مشكلة مياه هذا العام بسبب الأمطار الغزيرة، التي تسببت بدورها بسيول من جهة أخرى.

وأضاف:" هذا يظهر لنا ضرورة العمل معا في موضوع إدارة المياه، فإذا نجحنا في ذلك، لن نشهد مشكلة سواء في الأعوام الجافة أو المطيرة".

وأعرب الوزير تشاوش أوغلو عن استعداد تركيا لتبادل خبراتها في هذا المجال مع العراق.

وأشار إلى تعيين وزير الغابات وشؤون المياه السابق ويسل أر أوغلو، ممثلا خاصا للرئاسة التركية بشأن العراق.

وأوضح أن المبعوث الخاص "أر أوغلو"، ووفدا من بقية المعنيين سيزور العراق، خلال الفترة المقبلة، لتبادل الخبرات.