تشاوش أوغلو: مستعدون لرفع التأشيرات عن العراقيين في الوقت المناسب

قال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الأحد، إن تركيا "مستعدة لرفع التأشيرات عن مواطني العراق عندما يحين الوقت المناسب".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو مع محافظ البصرة العراقي، أسعد العيداني، عقب لقاء ثنائي بينهما.

وأضاف تشاوش أوغلو: "فرض التأشيرات لن يطبق بشكل دائم، وسنعيد النظر بأمرها عندما تسير الأمور كما يجب هنا (العراق)".

وتابع: "عندما يحين الوقت المناسب سنرفع التأشيرات عن أشقائنا (العراقيين)".

وأشار إلى الأهمية الاستراتجية للبصرة في المنطقة، مبينا أن تلك المحافظة تعد عاصمة العراق الاقتصادية بالقدرات التي تمتلكها.

وأعرب تشاوش أوغلو عن ثقته بأن البصرة يمكن أن تكون مركز نقل وتجارة بين الخليج وأوروبا.

ودعا شركات بلاده إلى العودة للعراق والاستثمار فيه، مؤكدا دحر تنظيم داعش الإرهابي واتخاذ السلطات العراقية التدابير الأمنية في هذا الإطار.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن بلاده تلقت انتقادات جراء نقص المياه في العراق العام الماضي، مشددا على أن تركيا ليست المسؤولة عن ذلك.

وأضاف: "تركيا فعلت ما بوسعها من أجل التخفيف ولو بشيء بسيط من ضائقة المياه عن العراق البلد الشقيق".

وفي هذا الإطار، أشار تشاوش أوغلو إلى أن تركيا قررت تأجيل ملء سد إلسو (على نهر دجلة)، وأنه لم يتم إغلاق أبواب السد، منذ العام الماضي.

وأوضح أن تركيا مستعدة برحابة صدر لمشاركة خبراتها في إدارة المياه مع العراق، مبينا أن ممثلا عن تركيا سيزور العراق قريبا في هذا الإطار.

وفي وقت سابق، التقى تشاوش أوغلو، الذي وصل العراق في وقت سابق الأحد، رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ونظيره محمد علي الحكيم، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والنواب التركمان العراقيين.