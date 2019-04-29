القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً صفقة "إس 400 " والتطورات في سوريا

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 29.04.2019 17:44
آخر تحديث في 29.04.2019 21:00
أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً صفقة إس 400 والتطورات في سوريا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان طرح على نظيره الأمريكي مقترحاً لتشكيل مجموعة عمل بشأن شراء تركيا منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

وأضافت المصادر أن أردوغان وترامب تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا مجدداً هدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار سنوياً.

وأوضحت المصادر أن الزعيمين تناولا في الاتصال المستجدات في سوريا، ووافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان قدم التعازي لنظيره الأمريكي ترامب في ضحايا الهجوم المسلح على كنيس يهودي بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا السبت

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن تركيا جزء من الهندسة الأمنية للعالم...
مختارات