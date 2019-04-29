أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً صفقة "إس 400 " والتطورات في سوريا

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلاله العلاقات الثنائية وأبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية أن أردوغان طرح على نظيره الأمريكي مقترحاً لتشكيل مجموعة عمل بشأن شراء تركيا منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية.

وأضافت المصادر أن أردوغان وترامب تناولا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وأكدا مجدداً هدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى 75 مليار دولار سنوياً.

وأوضحت المصادر أن الزعيمين تناولا في الاتصال المستجدات في سوريا، ووافقا على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن أردوغان قدم التعازي لنظيره الأمريكي ترامب في ضحايا الهجوم المسلح على كنيس يهودي بمدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا السبت