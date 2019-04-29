تركيا: أحد المتهمين بالتجسسس للإمارات وجد مشنوقاً بزنزانته وبدء التحقيق بالواقعة

وجد أحد المشتبه بهم الموقوفين في أحد سجون إسطنبول بتهمة التجسس لصالح الإمارات، مشنوقاً في زنزانته.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، الاثنين، فإن الموقوف "زكي ي. م. حسن" بتهمة التجسس لصالح الإمارات، وُجدَ مشنوقا بباب الحمام في زنزانته الانفرادية بسجن سيليفري، وذلك في الساعة 10:22 بالتوقيت المحلي من صباح أمس الأحد.

وأضاف البيان أن أحد موظفي السجن شاهد "حسن" مشنوقا، على باب الحمام، أثناء قيامه بتوزيع الطعام على المساجين.

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق في هذه الواقعة، وعاينت جثة الموقوف في دائرة الطب الشرعي بإسطنبول.

ويوم 19 أبريل/ نيسان الجاري، أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في إسطنبول، بحبس الموقوفين بتهمة التجسس لصالح الإمارات، على ذمة التحقيق.

وكان الأمن التركي، قد أعلن في وقت سابق، توقيف رجلي استخبارات بإسطنبول، يشتبه في تجسسهما لصالح دولة الإمارات، في إطار تحقيق نيابي.

وأوضحت مصادر أمنية أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان للرجلين علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.