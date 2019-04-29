تشاوش أوغلو يؤكد على أهمية معبر "أوفا كوي" الحدودي بين تركيا والعراق

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على أهمية فتح معبر"أوفا كوي" الحدودي بين تركيا والعراق، مشيرا أن المعبر سيحقق فوائد للعراق ولحكومة إقليم شمال العراق.

جاء ذلك في تصريح للوزير، الاثنين، على حسابه في موقع "تويتر" عقب لقائه مسؤولين في حكومة اقليم شمال العراق.

وأضاف تشاوش أوغلو " إن فتح معبر "أوفا كوي" سيحقق فوائد للعراق و لحكومة إقليم شمال العراق، ونحن ندعم أنشطة رجال الأعمال".

وأشار تشاوش أوغلو، أنهم يسعون لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية مع حكومة اقليم شمال العراق، وجميع المناطق العراقية.

والأحد، وصل تشاوش أوغلو العاصمة بغداد، في إطار زيارة رسمية، التقى خلالها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ونظيره علي الحكيم، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ونوابا عن المكون التركماني في البرلمان العراقي.